شكرا لقرائتكم خبر عن العائدون الحلقة 11.. قتل أمير داعش من قبل ذراعه اليمنى وتطورات بالتنظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ 11 من مسلسل العائدون بمشهد مؤثر من قبل علاء "محمد عادل"، الذى اتصل بالفتاة الذى يحبها فى مصر، وظهر عليه تأثره بمقابلة رجال الأجهزة الأمنية المصرية، إذ أخبرها بأنه كان شخصا أنانيا وتمنى أن تسامحه على كل ما بدر منه، مطالبا إياها بالتركيز على حياتها الخاصة، ونسيانه وعدم الاتصال به والاكتفاء بالدعاء له، وذلك تحت أنظار أمير كرارة "عمر" الذى كان يراقب المكالمة ليتحسس بأنه بدأ فى الانصياع لهم.



الحلقة 11 مسلسل العائدون

مسلسل العائدون الحلقة 11

كما شهدت الحلقة أيضاً تطور الأحداث فى تنظيم داعش، بقتل والى تنظيم داعش، الذى يعتبر بمثابة أميرها، وذلك من قبل "سياف" قائد التظيم العسكرى، وذلك عبر مؤامرة مع رجال دولة كانت تسانده فى السابق إلا أنها انقلبت عليه بعد خلافات بينهم.

سياف "أحمد الأحمد" تولى فيما بعد منصب الخلافة، بالإضافة لكونه قائد الجناح العسكري فى نفس الوقت، وسلطاته صارت أكبر.



مسلسل العائدون 11

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

قصة مسلسل العائدون

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.