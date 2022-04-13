شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل suits الحلقة 11.. أحمد داوود ينقذ تارا عماد ويعيدها لمكتب المحاماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل سوتس بالعربي، بطولة آسر ياسين وأحمد داوود، اكتشاف آدم منصور (أحمد داود) للشخص الذي يقف وراء تسريب معلومات مكتب المحاماة إلى مكتب محاماة منافس له، لينقذ صديقته ليلى (تارا عماد) ويُعيدها إلى الشركة بعد الشك فيها وطردها.

كما نجح آدم بالتعاون مع زين ثابت (آسر ياسين) في مساعدة عمال مصنع على استعادة حقوقهم والحصول على تعويض نصف مليون جنيه لكل عامل، بعد أن تسبب مدير المصنع في إصابتهم بالسرطان، وتغلّب آدم على محامى مالك المصنع أمجد بشير (على قاسم) من خلال تهديده بتسريب تهديداته للعمال.

المسلسل بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.