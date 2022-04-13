شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 11.. مرسى: "قلت لبتاع الحزب الوطنى هنحاصرك بـ30000 شخص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "الخلية الأمنية"، تسجيلا بين محمد مرسى وخيرت الشاطر، حيث يقول مرسى للشاطر: "احنا كان عندنا بعض المعلومات، كنا نخش على صاحب الحكاية نقوله اتعدل وإلا يعنى أنا فاكر اسمه إيه ده، بتاع الحزب الوطني ده اسمه رجب".

وأكمل مرسى: "أنا عرفت إن هو كان قاعد بيرتب وجابلي 3000 واحد وقاعد معاهم فى مقر الحزب بتاعهم فى الجيزة، مش عارف فين وأنا عارفه، رحت متصل بيه بالتليفون قلتله يا محمد يا رجب لم نفسك أحسن انت لو فكرت تجمع 3000 واحد هنحاصرك بـ 30000 فى ساعتين وانت و3000 هتروحوا فى ستين داهية".

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.