هيثم دبور يكشف موعد عرض فيلم "واحد تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المؤلف هيثم دبور عن موعد عرض فيلم "واحد تاني"، للنجم أحمد حلمي.

ونشر "دبور" بوستر العمل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "نتقابل في العيد بإذن الله".

يذكر أن فيلم "واحد تاني" بطولة أحمد حلمي، تأليف هيثم دبور، إنتاج تامر مرسي، إخراج محمد شاكر خضير.

ومن جانب آخر؛ يواصل النجم أحمد حلمي، تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "العيل" والذي يتعاون خلاله مع النجمة روبي لأول مرة.

"العيل" بطولة النجوم: أحمد حلمي، روبي، أحمد مالك، محمود حافظ، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب وغيرهم، من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.