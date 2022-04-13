ويزو تهنئ علي ربيع على فيلم "زومبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة دينا محسن، الشهيرة بـ"ويزو"، الفنان علي ربيع على فيلم "زومبي".

ونشرت ويزو بوستر الفيلم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مبروك يا علي يا جميل".

ورد علي ربيع قائلا: "مبروك علينا كلنا".

فيلم "زومبي" بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، وأشرف عبدالباقي، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، ومن إخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي ومحمد السبكي.

يذكر أن، آخر الأعمال السينمائية للفنان علي ربيع، كان فيلم "الخطة العامية" وشاركه البطولة محمد عبدالرحمن، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب وإخراج معتز التوني.