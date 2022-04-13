شكرا لقرائتكم خبر عن علاقة دينا الشربينى بمحمد رمضان مهددة فى الحلقة 11 من المشوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزمة جديدة تواجهها دينا الشربينى فى الحلقة الحادية عشرة من مسلسل المشوار، حيث كشفت الحلقة ترك ورد (دينا الشربيني) لابنها مع صديق ماهر (محمد رمضان) كى يتمكنا من التحرك بشكل أسرع، لتبكى ورد على فراقه ويواسيها ماهر، كما أصرّت عزة (ندى موسى) على أن تأتى ورد (دينا الشربيني) الفرح كى تساعدها، ولكنها لم تكن تعلم أن شامل (أحمد صفوت) يخطط للإيقاع بينها وبين ماهر (محمد رمضان)، حيث سحبها من يدها وأرغمها على الرقص على خشبة المسرح أمام الجمهور.

وقد أثار رقص ورد غيرة ماهر، ليتشاجر معها وسط الفرح، ولكن فى النهاية لم يسلم من كلمات شامل، الذى لمّح له بأنه يريد ورد أن ترقص معه فى الفرح بشكل دائم، لتصبح علاقة ورد وماهر مهددة، خاصةً وهما لا يستطيعان مغادرة منزل شامل وسط بحث عصابة وجيه (أحمد كمال) والشرطة عنهما.

مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.