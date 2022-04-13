مسلسل انحراف الحلقة 11.. روجينا تنتقم من لوسى

القاهرة - سامية سيد - بعد حالة الجدل التى أثارتها الحلقة الـ11 من مسلسل "انحراف"، ومطالبة رواد مواقع التواصل الاجتماعى من "حور" الشخصية التى تجسدها النجمة روجينا، الانتقام من فوزية الشخصية التى تقدمها الفنانة لوسى، تأتى الحلقة الـ12 لكى تستجيب لهذه الدعوات والتى كانت بدايتها مع حرق حور القهوة التى تمتلكها فوزية.

وكانت بداية الحلقة الـ12 مباراة تمثيلية بين حور "روجينا"، وفوزية "لوسى"، والتى أكدت لحور حُسن معاملتها لهدير "تجسدها نانسى صلاح"، وهى مَن اختارتها لزوجها دبور "يقدمه رامى الطمباري"، بسبب عدم قدرتها على الإنجاب.

وحاولت فوزية أن تجعل شخصية هدير شيطانا وهى الملاك فى حديثها مع حور، حيث قالت إن هدير كانت ترغب فى أخذ أطفالها وزوجها بعيداً عنها وترد معاملتها الحسنة بالإساءة، لكن حور لم تقتنع بحديثها وتعلم أن وراءها قصة لم تكتشف بعد.

ثم تنتقل الكاميرا إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية التى توجد فيها هدير، حيث تعود حور إلى المستشفى لتقابل هدير، وتسألها عن السبب الذى جعلها تهرب من بيت زوجها وأين اختفى أبناؤها، وأنها فى تحتاج إلى دليل لكى تصدق كلامها، وتخبرها هدير أنها قتلت أطفالها وقامت بتغطيتهم بمادة "البوتاس"، ومن بعدها تم دفنهم بواسطة زوجها دبور، وفوزية فى الرشاح، كما يوجد كارت مسجل عليه كل التفاصيل.

وهنا تقرر حور الانتقام من فوزية فتقوم بحرق القهوة الخاصة بها عن طريق استخدام المولوتوف، وتدخل بيت فوزية بحثا عن الكارت التى تحدثت عنه هدير، وذلك أثناء انشغالهم فى الحريق وتفتش داخل شقتها حتى تجد "الكارت".

وتنتهى الحلقة عند ذهاب حور إلى منزل الزوجية الذى تعيش فيه مع زوجها الضابط شريف نوح "يقدمه أحمد صفوت"، وتقوم بفتح الكارت وعندها تجد فيديوهات مسجلة لتعذيب هدير، ثم يدخل عليها زوجها شريف، وهنا تنتهى الحلقة.

مسلسل "انحراف" مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التى تقدمها النجمة روجينا، وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل "انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسى، وسيدة المسرح العربى سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفى، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلانى، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبد العزيز.