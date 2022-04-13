شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 11.. الأجهزة الأمنية تجتمع لإفساد أكبر مخطط تفجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "الخلية الأمنية"، بظهور الشيخ أبو أيوب (خالد كمال) لاستكمال نشاط خلية مدينة نصر بعد تصفية كريم بديوى، ويجهز لعملية تفجير كبيرة مستعيناً ببسام (أحمد كشك) الذى يقنعه زكريا يونس باستكمال تواجده فى الخلية للحصول على معلومات أكثر.

مصطفى خليفة (أحمد السقا) يجهز مأمورية ضبط التكفيرى أسامة (محمد أحمد ماهر) ومن معه، ويكتشف أن هذه المجموعة الإرهابية مرتبطة بوصول شحنة السلاح الكبرى التى وصلت فى برج العرب، فيما يجتمع جهاز المخابرات العامة حول كونتينر السلاح الموجود فى المزرعة بمنطقة النوبرية.

يتم رصد تواجد التكفيرى أسامة ورجاله متواجدين فى مزرعة بالنوربية لنقل السلاح من الكونتينر، وفى نفس الوقت الأمن الوطنى يرصد مجموعة من الإخوان يجهزون لاستلام الشحنة، أما زكريا يونس (كريم عبد العزيز) فتصل له معلومات بأن أبو أيوب (خالد كمال) يخطط لثلاث عمليات تفجير فى نفس اليوم، ولكنه اكتشف أن ذلك تمويه لمعرفة هل هناك خيانة من رجاله أم لا.

القوات تتحرك فى كل اتجاه سواء ناحية كونتينر السلاح ويتم التعامل معهم، وفى نفس الوقت تم القبض على العميل الأحنبى فى الفندق المسئول عن دخول الشحنة مصر، وتتم السيطرة على أكبر شحنة سلاح ومخطط تفجيرى فى مصر.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.