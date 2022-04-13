ملف سري الحلقة 11.. إيهاب فهمى يأمر بحرق مصانع يوسف المالكى

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 11 من مسلسل ملف سرى من بطولة النجم هانى سلامة، العديد من الأحداث، حيث استيقظ المستشار يحيى "هانى سلامة" على حلم مفزع، حيث حلم باصطدام مليكة "الطفلة كنزى" بسيارة أثناء محاولة هربها من المنزل للذهاب لبروفاتها فى الأوبرا، ولكن يستيقظ ليجد مليكة نائمة بجواره فيوقظها وهو يبكى ويحاول طمأنتها ويؤكد لها أن الموقف التى تعرضت له لن يحدث مرة أخرى، ويتلقى يحيى تليفونا من فريدة "دينا" وتخبره أن يبحث وراء هارون المالكى "محسن محيى الدين" كى يصل الحقيقية.

ومن جانب آخر تحاول فريدة فرض سيطرتها أمام حسين "إيهاب فهمى" الذى ينصحها أن ما تفعله هو خطأ ويهددها بشكل هادئ، ولكن تقوم بطرده بشكل دبلوماسى، فيقرر حسين أن ينتقم منها ويأجر بعض الأشخاص ليقوموا بحرق مصانع يوسف المالكى "ماجد المصرى".

تذهب مريم المالكى "عائشة بن أحمد" إلى منزل والدها هارون بصحبة أخيها عادل، وتجد جورى ابنة عمها بالمنزل وتحاول أن تفهم منها هل هى ضد والدتها بعد اتهامها لهارون المالكى بأنه سبب كل ما يحدث، وتفهم جورى أن مريم أيضا ترى أن والدها السبب فى كل ما يحدث.

تحدث مشادة كلامية بين هارون المالكى وابنه عادل الذى يقرر أن ينزل العمل فى شركة والده ويهدده أنه إذا شعر أنه يعمل فى الممنوع سيحبسه بيده، ومن جانب آخر يأخذ ليل "محمد محمود عبد العزيز" السائق الذى قام بتوصيل نور "رحمة حسن" لمزرعة المالكى قبل مقتلها، وعندما يعلم أن مصانع يوسف المالكى ستحرق يجعل السائق يقوم بإرسال رسالة صوتيه ليحيى ويستدرجه للمصنع وبرغم أن يحيى يدرك أن ذلك كمين إلا أنه يذهب هو وصديقه حسين "إدوارد" وينفجر المصنع وهم موجودين بالقرب منه.

مسلسل " ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.