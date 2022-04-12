شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 11.. محمود حافظ يساعد ريهام حجاج وكريم قاسم.. ويحتال على كل الأطراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 11 من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، اقتراب خالد (كريم قاسم) من عائلة السيدة التى دهسها بالسيارة، فأثناء حديثه مع ابنة خالته يارا (ريهام حجاج) أخبرها بمقابلته مع شوقى (محمود حافظ) الذى كان قلقا من أن يسلم خالد التسجيلات والورق الذى يثبت بأنه أخذ 10 ملايين جنيه للشرطة، لذلك قرر أن يساعد خالد وإيصاله بابن المجنى عليها.

وساند خالد يارا فى أزمتها مع زوجها يوسف (أيمن القيسوني) التى اكتشفت خيانته لها مع صديقتها، وأخبرها خالد بأن يوسف أصبح عدوا لهما ويحاول تخريب حياتهما، ويجب أن يسبقا يوسف فى التواصل مع عائلة المجنى عليها، فهل سيتمكن خالد من الوصول إلى أبن المجنى عليها قبل يوسف؟

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة كل من: ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.