شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 11.. مخطط الإخوان لبيع سيناء وقرار السيسى يفاجئهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "الخلية الأمنية" خطة جماعة الإخوان للسيطرة على سيناء وإحباطها من قبل القوات المسلحة، حيث المشهد يجمع وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى (ياسر جلال) ومدير مكتبه عباس كامل (جمال سليمان)، الذى يعرض عليه تقريرا وصل من المخابرات الحربية.

وقال عباس كامل للسيسى إن هناك معلومات وصلت بظهور بطاقات شخصية مصرية لأشخاص من جنسيات أخرى فى سيناء من أجل شراء أراضٍ هناك، مستغلين فقدان جهاز طبع البطاقات فى العريش عام 2011، ليرد السيسى: "هذه الأراضى استردناها بالصبر ودم الشهداء عاوزين ياخدوها بالطريقة دى".



مسلسل الاختيار 3 الحلقة 11

ويؤكد السيسى: "لا والله ما يحصل أبدا طول ما احنا عايشين ومحدش هيقدر يشترى حدود مصر"، ويطلب اجتماعا فوراً مع باقى قيادات القوات المسلحة لمنع هذه الكارثة قبل حدوثها، وتصدر القوات المسلحة قراراً بحظر تملك أى أراضٍ فى سيناء لغير المصريين، وتسبب هذا القرار فى غضب جماعة الإخوان بسبب إفساد مخططاتهم.

تجتمع قيادات الجماعة فى مكتب الإرشاد بوجود المرشد محمد بديع (عبد العزيز مخيون) وخيرت الشاطر (خالد الصاوى) ومحمود عزت، ويتحدث الشاطر غاضباً أن كل الاتفاقات والوعود والاستثمارات التى رتبنا لها، أفسدها بقرار سيادى بدون ما يعود لهم، ويؤكد محمود عز أنهم لن يستطيعوا تنفيذ وعودهم بشأن بيع أراضٍ فى سيناء.

يستمر خيرت الشاطر فى غضبه من السيسى ويشير إلى أنه "جاب آخره معانا ولم يعد يصلح وزيراً للدفاع"، ليهدئ المرشد محمد بديع الأمور ويؤكد بأنه لا يصلح الاقتراب من السيسى حالياً لأن البلد لن تسكت وغير دستورى تعيين وزير للدفاع جديد، ويرون أن الحل إثارة أهالى سيناء ضد القرار بحجة أنه سيعطل مصالحهم.



الاختيار 3 الحلقة 11

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.