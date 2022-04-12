شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 11.. الأمن يرفض طلب الرئاسة بإعطاء الجنسية لعدد من الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "الخلية الأمنية"، بلقاء بين الرئيس مرسى (صبرى فواز) ورئيس الوزراء هشام قنديل (صبحى خليل)، وحديث عن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، والوضع الصعب الذى قد يؤدى إلى الحصول على القروض من الخارج باعتبارها الحل الوحيد.

المشهد ينتقل إلى سيناء حيث يتواجد مصطفى خليفة (أحمد السقا) والضابط هشام (حسنى شتا) يراقبان الخلية التكفيرية وتوافد عدد من التكفيرين إليها، ويبدو أنهم يجهزون لعملية جديدة، أما مروان العدوى (أحمد عز) فيتابع المراقبة على الكونتينر المشتبه بوجود شحنة السلاح فيه، ويخبر زميله أكرم (محمد العمروسى) بأنه يعيش حالة حب ويريد جلب هدية لبسمة (ميرنا نور الدين).

أما زكريا يونس (كريم عبد العزيز) فيقابل أحد المسئولين الكبار فى جهاز الأمن الوطنى ويسأله عن ملف الأسماء التى أرسلتها الرئاسة لإعطائهم الجنيسة المصرية، إلا أن زكريا الذى كان مكلفا بالملف يؤكد أن كل الموجودين بالملف لا ينطبق عليهم شروط الحصول على الجنسية المصرية، كما أن بعضهم منتمين إلى جماعات إرهابية.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.