شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء سيف ضيفة شرف الحلقة 11 في "الكبير أوى 6" بطولة أحمد مكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت الفنانة شيماء سيف كضيفة شرف ضمن أحداث الحلقة 11 من مسلسل "الكبير أوى 6" بطولة الفنان أحمد مكى، وظهرت كمدربة لياقة بدنية في صالة ألعاب رياضية.

وشهدت الحلقة 11 من مسلسل الكبير أوى 6 ظهور حزلقوم وعودته من الخارج، بعد أن وصل للدوار مستقلا سيارة فارهة بصحبة ابنه، والذي كان يشبهه بدرجة كبيرة.

وتحدث حزلقوم مع الكبير وجونى وحاولوا معرفة الطفل الذى يصطحبه، وأخبرهم أنه ابنه، وجلس الكبير وجوني مع حزلقوم لمعرفة من هي والدة ابنه، ليخبرهم أنه لا يعرف هويتها، ولا يعرف من هي والدته، وذلك نظرا لكثرة عدد زيجاته من قبل، ليخبرهما أنه تحدث مع ابنه حتى يستطيع معرفة هويتها، ولكنه لا يجيب عليه بشيء يشير لهويتها على الإطلاق.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.