شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوب عليا الحلقة 11.. خروج أكرم حسنى من السجن وبراءته من جريمة قتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "مكتوب عليا" بخروج جلجل من السجن وبراءته من جريمة قتل فيدرا شقيقة بدوي "عمرو عبدالجليل"، وفوجئ بكتابة كلمه (لف) على يده، وعندما خرج وجد بدوي في انتظاره يرحب به واصطحبه إلى منزله، في حين يحاول جلجل كشف لغز الكلمة المكتوبة على يده، فيكتشف اللغز في مكتب بدوي بالمنزل، ويتأكد أن فيدرا لديها ٧٠% من ثروة بدوي، فيتذكر أنه ما زال متزوجا منها، فيخرج جلجل بعد أن يعطيه بدوي 200 جنية مكافأة.

يتصل جلجل بسلمى "هنادي مهنا" ويطلب لقاءها، ويكذب عليها بأنه تم حبسه بسبب حادث سيارة، ثم يطلب منها أن يلتقي والدها لخطوبتها.

يصحو جلجل من نومه فيجد على يده كلمة جديدة هي (امسح)، فتبلغه سلمى أن والدها في انتظاره لمقابلته عصر اليوم، ويظهر لأول مره على وجهه كلمة (مجنون)، ولكنه لا يعرف أن الكلمة مكتوبة وظاهرة للجميع، ويشاهد كل من يقبله الكلمة مكتوبة على وجهه فيسخروا منه وهو لا يدري السبب، وتحدث الكثير من المواقف الكوميدية مع الناس في الشارع بسبب جلجل الذي لم يلحظ كتابة كلمة (مجنون) على وجهه، فيدخل محل ورد لشراء بوكيه لسلمى.

يذهب جلجل لمنزل سلمى فيقابل والدها، ويدور بينهما حوار كوميدي، ثم يكتشف أن الجميع يرى كلمة مجنون مكتوبة على وجهه، فيطرده والد سلمى، وتخرج سلمى خلفه فيطلب الحديث معها على انفراد في أي مكان، خلال جلوسهما معا تدخل روقه "أيتن عامر" أنها مخطوبة لجلجل، فتغضب سلمى وتنفعل وتتركه وترحل.





يظهر بدوي مجددا برفقة زوج شقيقته، ويتقفان على التخلص من جلجل حتى لا يشاركهم الميراث بحجة أنه زوج القتيلة، ويحاولان وضع خطة للتخلص منه قبل أن يعرف الحقيقة.

يعود جلجل لمنزله ويحاول اكتشاف الشخص الذي كتب على وجهه كلمة (مجنون)، فيجد والده إحسان "إسماعيل فرغلي" يسخر منه ويستهزئ به فيغضب ويدخل غرفته، ثم يتصل بسلمى.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرين، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.