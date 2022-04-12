دنيا عبد العزيز تحيي الذكرى السنوية الثانية لوفاة والدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أحيت الفنانة دنيا عبدالعزيز، الذكرى السنوية الثانية، لوفاة والدتها التي رحلت عن عالمنا يوم 12 أبريل 2020 .

ونشرت دنيا، صورة لها مع والدتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "12 أبريل الساعة ثلاثة إلا خمسة.. يوم ما اتحرمت من أهم وأكبر وأغلى وأعظم نعمة".

وأضافت: "زي النهاردة اتحرمت من الحضن اللي بيداوي أي وجع.. الذكرى السنوية الثانية لحبيبة العمر (أمي).. أدعولها بالرحمة".

وتوفيت والدة الفنانة دنيا عبد العزيز، في 12 أبريل 2020، بعد صراع مع مرض السرطان.

يذكر أن دنيا عبدالعزيز تشارك في دراما رمضان 2022 بمسلسلي "ملف سري" مع هاني سلامة، و"المداح 2" مع حمادة هلال.