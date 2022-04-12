أحمد حلمي يكشف عن بوستر فيلمه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان أحمد حلمي عن بوستر فيلمه الجديد "واحد تاني".

ونشر "حلمي" البوستر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "لسه خارج من الكرتونة، واحد تاني، فيلم العيد".

فيلم "واحد تاني" يُعرض في عيد الفطر المُقبل بدور السينما، وهو من بطولة أحمد حلمي، تأليف هيثم دبور، إنتاج تامر مرسي، إخراج محمد شاكر خضير.

ومن جانب آخر؛ يواصل النجم أحمد حلمي، تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "العيل" والذي يتعاون خلاله مع النجمة روبي لأول مرة.

"العيل" بطولة النجوم: أحمد حلمي، روبي، أحمد مالك، محمود حافظ، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب وغيرهم، من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.