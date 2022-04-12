سوسن بدر: "اللي شايف الفن حرام يسيبه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة سوسن بدر، رسالة لكل فنان يرى شبهة حرام في العمل الفني، قائلة: "اللي يقول أن الفن فيه شبهة حرام واللي حاسس أنه كده يتبع احساسه ويسيب الفن، واللي شايف نفسه مش مرتاح، إمشي ومش بس الفن، لأي مهنة فيها شبهة، وأنا عايز أعمم الحكاية واللي مش مرتاح في شغلته يسيبها".

وردت سوسن، ببرنامج "حبر سري"، حول موقفها من الأدوار الجريئة، قائلة: "مش بيتعرض عليا حاليا أدوار جريئة لأني بعمل دور ماما وتيتة ودي أدوار مفيش فيها جرآة وحتى وأنا صغيرة لما كنت لا أملك القدرة على الرفض كان ليا موقف".

وأضافت: "لما كان بيجيلي أدوار فيها مشاهد جريئة أو إغراء وأنا صغيرة كنت بشوفها في سياق الدراما مهمة ولا لأ وكانت تخضع للتقييم، وفي حالة أن المشهد غير مهم دراميا ولا يؤثر على العمل كنت أرفض، ورفضت أدوار جريئة لا تدخل في سياق الدراما".

يذكر أن سوسن بدر تشارك في دراما رمضان 2022 بمسلسل "بابلو" بطولة: حسن الرداد، أروى جودة، مصطفى فهمي، ونجلاء بدر، سوسن بدر، صلاح عبد الله، سلوى عثمان، محمد جمعة، رشوان توفيق، عمر الشناوي وغيرهم، من تأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وإنتاج ممدوح شاهين.