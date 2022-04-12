رئيس برشلونة: لماذا نتعاقد مع نجم كبير ولدينا هذا اللاعب؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 48 دقيقة

أبدى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، رأيه في إمكانية تعاقد ناديه الكتالوني مع نجم كبير، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط برشلونة بالتعاقد مع عدة صفقات ضخمة في صيف 2022، مثل روبرت ليفاندوفسكي وإيرلينج هالاند ومحمد صلاح.

وقال لابورتا، موجهًا حديثه لنجم فريقه أنسو فاتي “إنهم يجعلونني أضحك عندما يطلبون مني التعاقد مع نجم كبير”.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت “لدينا الأفضل، فاتي جوهرة لا ماسيا، من المدهش أنه بدأ يتعافى وأصبح قريبًا من العودة للمشاركة”.

وتابع “لقد أخبروني أنه تعافى بالفعل، لكنهم يريدون منه مهلة إضافية 15 يومًا حتى يشارك بشكل أساسي”.

يذكر أن برشلونة تعاقد مع 4 لاعبين جدد في الميركاتو الشتوي الماضي، وهم أوباميانج وأداما تراوري وفيران توريس وداني ألفيس.