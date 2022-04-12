شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 11.. هل تعود نيللى كريم لطليقها بعد رسوب ابنتيها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، والمذاع على قناة cbc، بحالة حزن أصابت "فاتن" نيللى كريم، بعد رفض الدعوى المقدمة منها على قانون الأحوال الشخصية، فيما سيطرت حالة من السعادة على طليقها "سيف" شريف سلامة.

وفى اليوم التالى ذهبت "فاتن" مصطحبة ابنتيها إلى تدريب السباحة الخاص بهما، وحضر سيف وشمت فيها وأخبرها بأنه سيسامحها وأنه ينتظر عودتها للمنزل لتربية العيال ولكن الأهم تكون أصبحت على دراية بأهمية زوجها.

تلقت "فاتن" مكالمة هاتفية من السيدة المجهولة التى تركت لها شنط بها مليون جنيه ولكن "فاتن" تحدثت معها بأن تأتى لتحصل على الشنطة، ولكن السيدة أخبرتها أن تصرف منها على أولادها وكل مستلزمات الحياة، ولكن ما زالت "فاتن" رافضة هذا الأمر.

وذهب "شفيع" محمد التاجى إلى المحامى "شكيب الاسكندرانى" محمد ثروت، واخبره بأنه سيدفع له أتعابه فى كل قضايا "فاتن" ولكنه لا يريد منه أن يخبرها بهذا الأمر.

تلقت "ميسون" هالة صدقى مكالمة هاتفية من "حسين" جمال يوسف، يريد مقابلتها وذهبت بالفعل وأخبرته بأنه أخذ ما يريده فماذا يريد منها، ليقوم باعطائها مبلغ ولكنها رفضت أن تحصل عليه وحاول اقناعا بأنها أموال زوجها المختفى ولكنها رفضت حتى أن يخبرها طبيعة عمل زوجها.

اختتمت الحلقة برسوب ابنتى "فاتن" وبعد علمها قامت بجمع ملابسها من الدولاب وعندما واجهتها ابنتاها ماذا تفعل، أخبرتهم بأنها ستذهب إلى والدهم، فى نظرة استسلام للأمر، فهل ستشهد الحلقة المقبلة عودتها إليه.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.