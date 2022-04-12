شكرا لقرائتكم خبر عن في بيتنا روبوت 2 الحلقة 11.. هشام جمال يفقد الذاكرة بعد تعرضه لحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل في بيتنا روبوت 2 ، من بطولة هشام جمال وليلى أحمد زاهر، الكثير من الأحداث، حيث صدمت سارة "ليلى أحمد زاهر" يوسف بسيارتها، وحاولت زومبا "شيماء سيف" إنقاذه، لكنه وقع مغشيا عليه، وأدخله لذيذ "عمرو وهبة" وزومبا لحجرته، وحاولت سارة أن تجعله يفوق، ولكن كان لذيذ وزومبا مصرين أنه مات .

بعدها أفاق يوسف ولكنه لم يعرف أين هم، حيث فقدَ الذاكرة، وحاولت سارة بكل الطرق أن تذكره بنفسها وأنها زوجته ولكنه لم يتذكر فأخذته من يده ليرى لذيذ وزومبا في محاولة منها أن يتذكر مشروعه ولكنه انبهر بلذيذ وعندما رأى زومبا وقد خلعت الباروكة انتابه الخوف وجرى من أمامها وظلت زومبا تجري وراءه لكنه لم يتذكر، فقامت سارة بتشغيل التلفزيون كي يرى نفسه هو ولذيذ في إحدى الحفلات ولكن الذي لفت نظره جهاز التلفزيون نفسه فكان بالنسبة له اختراع عظيم ، وبعد كل المحاولات لم يتذكر يوسف وظل فاقداً للذاكرة .

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركه منافسة ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجأ يوسف وسارة بحملها في أول حلقة وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل .