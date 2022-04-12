شكرا لقرائتكم خبر عن مريم محمود الجندي فى ذكرى وفاة والدها: بتوحشني أكتر ومع الوقت بحتاجك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت مريم الجندى، ابنة الفنان الكبير الراحل محمود الجندي، الذكرى السنوية الثالثة لوفاة والدها، حيث نشرت صورة من طفولتها مع والدها الفنان الراحل، صحبتها بتعليق: "الوقت مطلعش بينسي ولا بيقلل الزعل زي ما بيقولوا، بالعكس.. مع الوقت بتوحشني أكتر ومع الوقت بحتاجك أكتر، الله يرحمك ويغفر لك، الذكرى السنوية الثالثة لبابا.. أرجوكم ادعوا له".

بدأ محمود الجندى المسيرة بأدوار الشاب المرح المقبل على الحياة وكان وجوده فى أى عمل يضفى عليه لونا من البهجة والأمل ، وبدأ حياته الفنية من خلال المسرح ، حيث أكسبته خفة ظله وبشاشة ملامحه وجمال صوته فى أداء المواويل قبولا خاصا لدى الجمهور، وربما لا يعرف الكثيرون أن الجندى شارك فى مسرحية مدرسة المشاغبين فى الدور الذى قام به أحمد زكى بعد انتهاء فترة تجنيده.

جذبت السينما محمود الجندى ليشارك فى عدد من الأعمال ومنها دعاء المظلومين وشيلنى واشيلك عام 1977 ، وكذلك فيلم شفيقة ومتولى ، ليتوالى بعدها تألقه فى عشرات الأعمال السينمائية والمسرحية والدرامية، وكان من أبرز أعماله المسرحية "علشان خاطر عيونك ، بحبك يا مجرم ،البرنسيسة ، انها حقا عائلة محترمة وغيرها من المسرحيات التى أكسبت الجندى شعبية ومحبة وقاعدة جماهيرية كبيرة ، فضلا عن أدواره المتميزة فى روائع الأعمال الدرامية التى لا تنسى ومنها: "أبنائى الأعزاء شكرا، ودموع فى عيون وقحة، عيلة الدوغرى، ولسه بحلم بيوم، الشهد والدموع، رحلة أبو العلا البشرى، هو وهى، وكسبنا القضية، عصفور النار، البشاير، أنا وانت وبابا فى المشمش، عائلة الأستاذ شلش، ضمير أبلة حكمت، النوة، الشارع الجديد، السيرة الهلالية، الخواجة عبدالقادر، الأدهم، الفنار، حديث الصباح والمساء، الجماعة، رمضان كريم، أفراح ابليس، الطوفان، الأب الروحى، لهفة" وغيرها عشرات الأعمال.

وفى السينما قدم الجندى العديد من الروائع، التى وإن لم يستحوذ فى الكثير منها على أدوار البطولة المطلقة إلا أنه كان بطلا فى دوره وبقيت أعماله محفورة فى الأذهان ومنها "ساعة ونص، شمس الزناتى، ناجى العلى، اللعب مع الكبار، يوم حلو ويوم مر، التوت والنبوت، عصافير النيل، الفرح، على جنب يا اسطى، كباريه، واحد من الناس.. وغيرها "

وقام الجندى المجند المحارب المقاتل ببطولة فيلم حكايات الغريب الذى جسد فيه بطولات وحكايات الجنود المجهولة من أبطال حرب أكتوبر وبطولات ونضال شعب السويس.

وبلغ من تنوع مواهب الجندى وقدراته الفنية أنه شارك فى بطولة فوازير رمضان عالم ورق وألف ليلة وليلة، ومسلسل الأطفال الشهير بوجى وطمطم، كما غنى فى العديد من الأعمال التى قدمها حتى أنه قدم ألبوم غنائى بعنوان “فنان فقير" عام 1990، ولكنه لم يحب استكمال التجربة كما أكد فى أحد حوارته.