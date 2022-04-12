شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يكشف عن بوستر أحدث أفلامه "واحد تانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أحمد حلمى عن بوستر أحدث أفلامه "واحد تانى"، حيث نشر عبر حسابه على "إنستجرام"، البوستر، وعلق عليه، "لسه خارج حالا م الكرتونة"، ويظهر حلمى وهو يرتدى زي أحمر و"مُغلف"، ومن المقرر أن تطرح الشركة المنتجة الفيلم في العيد المقبل.



حلمي

ويظهر حلمى بشخصيتين خلال أحداث العمل، الأولى يعمل لدى الفنان أحمد مالك فى شركته الاستثمارية والثانية موظف داخل مصلحة السجون يكتب تقارير عن المساجين، والشخصية الأولى يقع فى غرام الفنانة روبى حينما يقابلها فى صالة الجيم، وصديقه المقرب يكون الفنان محمود حافظ.

يشارك فى بطولة فيلم "العيل"، بجانب النجم أحمد حلمى، كل من الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبى ونور إيهاب واحمد مالك والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير الذى يعمل على تكثيف ساعات التصوير من أجل الانتهاء من تصويره بشكل نهائى.

ويشارك النجم أحمد حلمى في السباق الرمضانى من خلال مسلسل إذاعة يحمل اسم، ""العصمة في إيدى" يذاع على راديو النيل في موسم رمضان بطولة إدوارد وهنا الزاهد ومحمد رضوان وسامية عاطف ومن تأليف وإخراج مجدي الكدش .