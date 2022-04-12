أصالة نصري تطلب الدعاء لوالدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طالبت الفنانة السورية أصالة نصري، من متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا، الدعاء لوالدها الراحل.

وكتبت أصالة، عبر حسابها على تويتر: "الله يرحم أبي وكلّ الطيبين اللي مثله، اللي سبقونا وبتمنى عليكم، تقروا الفاتحة على روحه وروح كلّ الغوالي.. اللي بندعي لهم تكون الجنّة مثواهم آمين يا رب العالمين".

وكانت أصالة نصري، قد احتفلت مؤخرا بزواج ابنتها شام الذهبي، في حفل أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وشهد حفل الزفاف حضور كوكبة كبيرة من الفنانين أبرزهم تامر حسني وإليسا ورامي صبري والطفل محمد أسامة، والإعلامية رضوى الشربيني، وغيرهم.

فيما أعلن مؤخرا الفنان رامي صبري تعاونه مع المطربة السورية أصالة نصري في عمل فني جديد، ونشر صورة تجمعه بها، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "قريبًا".