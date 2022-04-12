شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفي: فى حد بيحاول يهكر صفحتى .. لا استطيع التعليق على منشوراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن هناك مشاكل تقنية في حساب الفيس بوك الخاص بالفنان طارق لطفي، حيث أشار الفنان أنه لا يستطيع التعليق علي أي من المنشورات التي ينشرها من خلال حسابه، وانه لا يعرف سبب هذا الخطأ، وكتب طارق :" أنا ممنوع من التعليق على أى بوست مش عارف ليه فى حد بيحاول يهكر صفحتى .. تنصحوني بإيه".



طارق لطفي

أحداث متلاحقة وكثيرة شهدتها الحلقة العاشرة ( 10 ) من مسلسل " جزيرة غمام " للكاتب الكبير عبد الرحيم كمال والمخرج حسين المنباوي فيعلن في بداية الحلقة وفي أولي مشاهدها الحاج عجمي عن الاستعانة بآراء عرفات والأخذ بها فيما يخص أمور أهل الجزيرة، وفي نفس الوقت ينتقل شباب محارب إلى خيمة الغجر، وعندما يجدون لديهم الغناء والرقص يقررون هدم الخيمة لكن يقف لهم خلدون ويقوم بضربهم وإصابتهم، ويحكم الحاج عجمي ببقاء الغجر على أرض الجزيرة، ومحارب يتكفل بتعويضهم عن الخسائر التي حدثت بسبب المشاجرة التي وقعت بينهم وبين رجاله.

جزيرة غمام حلقة 10 .. يعترف عجمي " رياض الخولي " لابنته درة بخبر زواجه من المعلمة هلالة (وفاء عامر)، الأمر الذي لم تستطع درة التماسك أمامه وتقبله حبًا في والدتها الراحلة، ويكمل حديثه قائلًا لها: "موضوع عرفات ده شيليه من دماغك.. مش من توبنا" ، الأمر الذي يزيد من ألم وحزن درة ، وتظل تبكي علي رفض عرفات لها .

جزيرة غمام حلقة 10 .. يقابل خلدون " طارق لطفي " الشيخ محارب " فتحي عبد الوهاب " ويحاول استعطافه واستقطابه لصفه ، ويهدده محارب بأن المرة القادمة سوف يرمي رجاله الغجر للسمك ، لكن خلدون بخبثه ويحاول الوقيعة بين محارب وعرفات بكلمات تجعل محارب يتخذ موقفا من عرفات ، فكلام طارق لطفي يغضب فتحي عبد الوهاب ويعده بأن يصبر .

ويعاتب العجمي عرفات بسبب ما فعله بإصدار أوامر بفتح المخازن لأهل الجزيرة ويصفه بالبهلول ثم يأمر بحبسه ، ويحاول ابن البطلان التعرض للعايقة " مي عز الدين " ويمنحها الأموال من أجل ان ترضي عنه وتمنحه نفسها لكنها ترفض بشدة وعندما يحاول بالقوة تلقنه درسا وتدافع عن نفسها وتطرده .

مسلسل جزيرة غمام إنتاج شركة سينرجي ، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير إسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.