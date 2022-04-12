شكرا لقرائتكم خبر عن راجعين يا هوى الحلقة 10.. هكذا وصف بليغ أبو الهنا الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل راجعين يا هوى، تطور في الأحداث، حيث سافر بليغ أبو الهنا خالد النبوى، مع "طارق" نور النبوى، إلى الإسكندرية، للبحث عن السائق الذى كان مع شقيقيه الراحلين أمين وفطين في يوم الحادث وأدى إلى مقتلهما.

وفى مشهد على البحر جلس بليغ مع طارق يأكلون أكلة سمك، وتحدث بليغ عن جمال إسكندرية، وأنه كان مفتقد البلد بعد سفره في الخارج وقال له طارق:" واحشتك"، ليرد بليغ قائلا:" والله زمان يا إسكندرية، كل حتة فيها ريحتها كل شبر على أرضها آيس كريم جليم في شتا، العجمى، مصيف المعمورة والفيلم الجديد في سينما أمير".





ومسلسل راجعين يا هوى، بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.