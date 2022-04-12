شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك وآسر ياسين ومحمد شاهين وسلمى أبو ضيف فى كواليس "سوتس" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة صبا مبارك عن صورة من كواليس النسخة العربية من مسلسل "سوتس"، حيث ظهرت وهي تعانق الفنانة الشابة "سلمي أبو ضيف"، والتي شاركت في أحداث حلقة أمس من المسلسل كضيفة شرف، وفي صورة أخري ظهرت صبا برفقة أبطال العمل آسر ياسين ومحمد شاهين، في كواليس مكتب المحاماة، وهو اللوكشن الأساسي لتصوير المسلسل .



احمد داود وسلمي ابو ضيف



صبا مبارك وسلمي ابو ضيف



صبا مبارك ومحمد شاهين واسر ياسين في سوتس بالعربي

كما كشفت سلمي أبو ضيف عن صورة أخري من الكواليس من مشاهدها مع الفنان أحمد داود.

وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل سوتس بالعربي، بطولة آسر ياسين وأحمد داود، تهديدًا خطيرًا للمحامي آدم منصور (أحمد داود) بعدما اكتشفت تاليا (سلمى أبو ضيف) انتحاله لشخصية شقيقه أدهم، وأنه غير متخرج من كلية الحقوق ويمارس المهنة، ليعجز آدم عن أخذ ردة فعل ويطلب النصيحة من زين ثابت (آسر ياسين) ولكنه كان مشغولًا في قضية أخرى.

وحاول آدم لم شمل تاليا مع والدها بعدما سرقت من شركته نصف مليون جنيه، ولكن الأمور تعقدت ورفض آدم اللجوء إلى الحل قضائيا خوفا من حبس تاليا، لتنتهي القضية بعقد صلح مع الطرفين، ونظير ذلك كافأت تاليا آدم بشهادة تخرج مزوّرة من كلية الحقوق بعدما اخترقت حسابات الجامعة.

المسلسل بطولة آسر ياسين وصبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.