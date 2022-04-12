شكرا لقرائتكم خبر عن راجعين يا هوى الحلقة 10.. محضر بالتزوير من بليغ وهروب سائق حادث شقيقيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، أحداثاً مختلفة، حيث ذهبت فريدة – هنا شيحة، إلى إحسان - عمرو مهدى، وطلبت منه أن يتزوجا، فطلب منها أن ينتظرا للصباح حتى تتأكد من قرارها.

بينما أعترف طارق لابنة عمه ولاء – سلمى أبو ضيف أنه يحبها، كما تحدث بليغ أبو الهنا مع ماجى نور اللبنانية، عن حسام خطيبها القديم، وقالت له أنها أول شخص تتحدث معه عندما ألتقت مع حسام حبيبها القديم .



هروب السائق

وتحدثت شريفة مع ابنها، بسبب المحضر الذى قدمه بليغ بالتزوير، والذى يفيد بإعادة تقسيم التركة، الذى يحاول من خلالها بليغ أن يحصل على حقه في الميراث، وسافر بليغ الى الإسكندرية لمراقبة السائق الذى كان مع شقيقيه وقت الحادث .

وعندما وصل بليغ أبو الهنا إلى السائق، وبمجرد التحدث معه، فرهارباً لتنتهى الحلقة فى إنتظار أحداث أكثر سخونة .

المسلسل بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.