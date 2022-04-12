شكرا لقرائتكم خبر عن بدء محاكمة جوني ديب فى قضية تشهير بقيمة 100مليون دولار ضد أمبر هيرد .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محاكمة جوني ديب في قضية تشهير بقيمة 100 مليون دولار ضد زوجته السابقة أمبرهيرد، اليوم، بولاية فيرجينيا مع اختيار هيئة المحلفين.

وفقا لصحيفة "ديلى ميل" تم إحضار الممثلين إلى قاعة المحكمة سرا بعد أن أمر القاضي بيني أزكارات نوابه بوقف تحويل الإجراءات إلى مادة إعلاميه.



التقرير من ديلى ميل

لم يُشاهد أي منهما حتى ظهر في شريط فيديو داخلي من المحاكمة، جالسًا على جوانب متقابلة من قاعة المحكمة، ديب، 58 عامًا، يرتدي بدلة رمادية، بينما ترتدى هيرد، 35 عامًا، سترة سوداء وبلوزة بيضاء، كما أصدر القاضي أمرًا يمنع أيًا من الطرفين من إعطاء التوقيعات مع المعجبين.

وكان قد عبر النجم العالمي جوني ديب، عن سعادته بالحصول على وسام "المزايا البارزة"، معتبراً نفسه في بداية حياة جديدة، حيث نال الميدالية الذهبية في صربيا، من جانب الرئيس الصربي الجديد للبلاد.

وحسب موقع الديلي ميل قال جوني ديب، إنه على وشك بدء حياة جديدة، حيث تلقى "ديب" الجائزة من ألكسندر فوسيتش، الذي أشعلت رئاسته احتجاجات عديدة في البلاد .



امبر هيرد اثناء دخولها المحكمة



امبير هيرد



جونى ديب لحظة دخوله المحكمة



جونى ديب

وفي خطاب القبول، شكر جوني ديب، فوسيتش، على هذا الشرف الذي ناله بالحصول على ذلك الوسام والميدالية وشبهه بـ"إعادة البداية" في حياته، وتابع جوني ديب، في تعليقه قائلاً: "أشكركم على لطفكم وما منحتموني إياه"، واقتبس "ديب" كلمات من رواية "البلقان" فقال: "أنا الآن على وشك حياة جديدة وأنا أحب ذلك.. أحب إعادة البداية.. وأنا أحب أن تبدأ هذه البداية هنا".

وجاء حصول جوني ديب، على وسام "المزايا البارزة في الأنشطة العامة والثقافية"، وخاصةً في مجال الفن السينمائي والنهوض بجمهورية صربيا في العالم.

يذكر أن جوني ديب، ظهر مؤخراً في فيلم "ميناماتا" وسلسلة مسلسله التلفزيوني "بوفينز" محققاً نجاحاً كبيراً.