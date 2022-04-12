شكرا لقرائتكم خبر عن بريانكا شوبرا تحتفل بعيد ميلاد جدتها بصور نادرة لهما .. وتعلق: كنت شريرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الهندية العالمية بريانكا شوبرا عن صور نادرة لها برفقة جدتها بمناسبة عيد ميلادها، وتذكرت الي أي مدي تفتقدها ، ونشرت شوبرا الصور من خلال حساب الانستجرام الخاص بها وعلقت عليها بـ " احتفالًا بعيد ميلاد ناني (جدتي). لقد ساعدت في تربيتي بينما كانت أمي وأبي يوازنان بين الدراسة والوظائف الطبية، لقد كانت جزءًا ثابتًا إلى حد كبير من نشأتي..أشعر بأنني محظوظة للغاية لأن لدي الكثير من الشخصيات القوية عن الأمهات في حياتي. أنا ممتنة جدًا لكم جميعًا. اشتاق لكي دائما ناني"، وفي نهاية البوست علقت شوبرا ساخرة :"ملاحظة: لماذا أبدو شريرة في الصورة الأولى؟".



بريانكا شوبرا برفقة جدتها



بريانكا شوبرا



عائلة شوبرا

وكانت قد أعلنت النجمة العالمية بريانكا شوبرا، أنها رزقت وزوجها المغني الأمريكى نيك ‏جوناس، بأول طفل لهما، وقالت شوبرا، في تدوينه نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام": "نحن نؤكد بسعادة غامرة أننا استقبلنا طفلًا بواسطة أم بديلة، ونسألكم أن تمنحونا الخصوصية خلال ذلك الوقت المميز الذي نركز فيه على عائلتنا، شكرا جزيلا لكم".

وتزوجت بريانكا شوبرا، ونيك جوناس، عام 2018، في الهند، ويصغرها زوجها بعشر سنوات، وسبق أن احتفل النجمين بريانكا شوبرا ونيك جوناس بعيد الميلاد المجيد، حيث قام الزوجان اللذين احتفلا بالكريسماس بمنزلهما في لوس أنجلوس في كاليفورنيا، بتوثيق اللحظة على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر نيك جوناس عبر Instagram صورة رائعة لعيد الميلاد تظهر عائلته المكونة من 5، وهم نيك وبريانكا وكلابهما الثلاثة.

وظهر في الصور النجمان أمام شجرة عيد الميلاد العملاقة مع هدايا متناثرة حول الشجرة المزينة، وتم التعليق علي الصورة بـ "عيد ميلاد سعيد للجميع من عائلتنا إلى عائلتكم".

وكانت النجمة العالمية بريانكا شوبرا، أذهلت الحضور أثناء ظهورها في العرض الأول لفيلم The Matrix Resurrections في سان فرانسيسكو، حيث ارتدت الممثلة البالغة من العمر 39 عامًا فستانًا رائعًا بفتحة عند القدم وتطريز باللون الأحمر، وأكملت شوبرا الإطلالة بزوج من الأقراط المتدلية وزوج من الخواتم، وتخطت الاستعانة بقلادة، ولتبقي ثوبها مركز الاهتمام، حسب ما نشره - حينها - موقع الديلي ميل البريطانى.