شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل العائدون الحلقة الـ 10 .. أمينة خليل كلمة السر فى اقناع محمد عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ 10 من مسلسل العائدون الذى يذاع على شاشة قناة dmc تمكن امينة خليل "نادين" من اظهار قدرات جديدة لديها فى الاقناع، إذ تمكنت من اقناع "علاء" محمد عادل بالعمل معهم، وذلك بعدما دخلت عليه الغرفة عقب محاولات من جانبها لاقناع "عمر" امير كرارة الدخول إليه.



مسلسل العائدون الحلقة 10

نادين أخبرت علاء بأنه أكثر شخص اناني قابلته، فهو ترك والده ووالدته فى مصر، ولم يري سوي مصلحته فقط، دون النظر إليهم، كما قرر الاتيان بخطيبته، وجعلها تضغط على والديها، ولم يهتم بمصلحتها أيضاً، الأمر الذى انتهي بـ علاء إلى البكاء، ثم وافق فى النهاية على طلبات محي "محمد ممدوح" على العمل مع المخابرات.



مسلسل العائدون الحلقة 10

مسلسل العائدون الحلقة 10

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".



مسلسل العائدون الحلقة 10

قصة مسلسل العائدون

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.