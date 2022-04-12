عبد الفتاح الجريني يكشف سبب عدم سفره لبلده المغرب منذ 4 سنوات ويبكي على الهواء

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 أبريل 2022 02:59 مساءً - حل الفنان المغربي ” عبد الفتاح الجريني ” ضيفا مع الإعلامية ” ياسمين عز ” ببرنامجها كلام الناس المذاع عبر قناة MBC مصر في حلقة مساء أمس الإثنين .

وفي بداية اللقاء وجهت ياسمين عز سؤالا لعبد الفتاح الجريني حول سبب عدم سفره لبلده المغرب منذ 4 سنوات .. ليرد الأخير بأن السبب في ذلك يرجع إلى وفاة والدته .

حيث أشار الجريني إلى أنه منذ وفاة والدته من 4 سنوات لم يستطع السفر إلى المغرب رغم اشتياقه وعشقه لبلده إلا أنه من الصعب عليه عودته إلى منزله ولا يجد والدته به .

فقال : ” صعب عليا إن أنا أرجع البيت عندنا والاقي إن مكان والدتي فاضي فمش قادر أرجع، حتى أهلي وإخواتي ابتديت اجيبهم عندي .. الموضوع شوية صعب وخد مني وقت ” .

وتحدث عبد الفتاح الجريني وهو متأثرا ولم يتمالك دموعه عن علاقته بوالدته الراحلة وارتباطه الشديد بها وأنه في فترة مرضها ظل لفترة طويلة معها بالمستشفيات .

وأضاف : ” القريبين مني بيعرفوا إن فيه مشكلة عندي إني بس أرجع البيت والاقي المكان فاضي .. أنا عارف إن أنا لو رحت المطار هشوف في كل الأمهات اللي موجودين في المغرب أمي ” .

وعن سر الخاتم الموجود بالقلادة التي يرتديها قال الجريني : ” هو بتاع والدي الله يرحمه ووالدتي ادتهولي هدية .. فكل مرة وفي أي حتة بيكون معايا ” .