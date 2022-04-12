” هل بسبب ريهام حجاج ؟ ” .. توفيق عبد الحميد يعلن اعتزاله التمثيل نهائيا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 أبريل 2022 02:59 مساءً - أعلن الفنان ” توفيق عبد الحميد ” مساء أمس الإثنين في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن قراره باعتزال بشكل نهائي .
فجاء في منشوره : ” أيام معدودة وينتهى تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله .. وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا ” .
وأرجع توفيق عبد الحميد السبب وراء هذا القرار إلى حالته الصحية التي بحاجة إلى الاهتمام والرعاية فقال : ” قرارى سببه حالتى الصحية ولا علاقة لأى شخص به وأرجو احترام رغبتى فى عدم الكلام ” .
إلا أن الكثير من المتابعين أشاروا إلى إحتمالية أن تكون الفنانة ” ريهام حجاج ” التي تشاركه بطولة مسلسل يوتيرن وراء هذا القرار بسبب ما يثار عنها حول تدخلها في كل تفاصيل العمل .
ورد الفنان المصري على ذلك في منشور آخر متحدثا عن علاقته بريهام حجاج فقال : ” علاقتى بريهام حجاج طيبة جدا وهى فعلا بمثابة إبنتى، والموضوع له علاقة بحالتى الصحية لأنها تستحق منى الاهتمام ” .
يذكر أن الفنان توفيق عبد الحميد كان قد غاب عن الساحة الفنية لسنوات طويلة إلى أن قرر العودة إلى الدراما من خلال المشاركة في مسلسل يوتيرن .
ومسلسل يوتيرن من بطولة كلا من : ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، نانسي صلاح، نورهان .. ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز .
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