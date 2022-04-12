شكرا لقرائتكم خبر عن كان أول حلم لها بعد التخلص من الوصاية .. بريتني سبيرز تعلن حملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية بريتني سبيرز Britney Spears، عن مفاجأة كبيرة وسارة لجمهورها حول العالم ، بالإعلان عن حملها الثالث، من سام أصغري، ونشرت الخبر من خلال حسابها بانستجرام، وهو الأمر الذي كان بمثابة حلم لها، حرمت منه سبب الوصاية عليها من والدها، حيث كانت الوصاية تمنع حملها



بريتني سبيرز تعلن حملها

وأعلنت النجمة بريتني سبيرز 40 عاما حملها الثالث، وانتظارها مولود جديد من حبيبها سام أصغري، وكشفت بريتني سبيرز في رسالتها مازحة إنها فقدت الكثير من الوزن في الفترة الأخيرة وعندما لاحظت زيادة حجم بطنها اعتقدت انها حامل في طعام، ولكنها خضعت لاختبار الحمل واكتشفت حملها، ولمحت إلى انها لن تخرج كثيراً في الفترة المقبلة بسبب نمو طفلها ورغبتها في عدم التقاط صور لها من البعض بسبب معاناتها السابقة من اكتئاب الحمل.

وكان من ضمن شروط الوصاية هي عدم الإنجاب واستخدام موانع الحمل طوال الوقت، وهو الأمر الذي كان يؤلم بريتني فضمن جلسات المحكمة الأخيرة قبل الحكم بانتهاء الوصاية بكت أمام القاضي وأشارت أنها تحلم بأن تصبح أما مرة أخري، فكل شئ كان المغنية العالمية لا تستطيع فعله أثناء الوصاية تسعي الآن إلي تحققيه وكأنها طائر خرج من السجن.

بالعودة إلي حلم بريتنى سبيرز شاركت المغنية العالمية صور لطفلة صغيرة تتعلق فى قدم أمها ، علي انستجرام الخاص بها وعلقت عليها بـ " أفكر في إنجاب طفل آخر !!! أتساءل ما إذا كانت هذه الفتاة بجانبي وهي على أصابع قدميها تمد يدها لشيء ما ".