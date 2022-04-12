شكرا لقرائتكم خبر عن حازم صلاح أبو اسماعيل .. تعرف على مجسد شخصية الجهادى فى "الاختيار 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الحلقة العاشرة من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" الذي يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch It الرقمية، الظهور الأول لشخصية القيادي الجهادي حازم صلاح أبو إسماعيل لأول مرة، وجسد شخصيته الفنان معتز السويفى، الذي ظهر في مشهدين خلال الحلقة، بلقائه مع الإرهابي عمر رفاعى سرور من الحديث عن العديد من الأمور الخاصة بالاستفتاء على الدستور.

واتفق حازم صلاح أبو إسماعيل وعمر سرور على حشد أنصار حازمون من أجل التظاهر أمام مدينة الإنتاج الإعلامي وحصار الإعلاميين وذلك قبل انطلاق الاستفتاء على الدستور، لاسيما وأن معظم الإعلاميين كانوا ضد الدستور ويدعون الشعب للإشارة بـ لأ، وبالفعل تم حصار المدينة ولكن تدخل وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى وطلب من مرسى فض هذا الحصار وإلا سيتدخل بكل قوة.

من هو معتز السويفى

عمل نائب مدير مسرح الغد، بعدما كان يشارك في مسرحيات البيت الفني للمسرح مسرح الطليعة، وشارك في أكثر من مسلسل أبرزها مسلسل "ليالي الحلمية" الجزء الرابع عام 1992، "الملك فاروق"، "أسمهان"، "ماما في القسم"، فيفا أطاطا"، "كلمة سر"، "ولاد تسعة"، "مولد وصاحبه غايب"، وفيلم "أيام السادات"، و"الفاجومى"، و"حين ميسرة".

واشتهر معتز السويفى بمشاركاته في الأعمال الدينية منها "أبو حنيفة النعمان"، "الامام محمد عبده"، "هي في حياة الرسول"، "الامام المراغى"، "الامام الغزالى" وغيرها من الأعمال.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



معتز السويفى