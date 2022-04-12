"مربوحة" ليست أولهم.. هؤلاء منحهم "الكبير أوي" أضواء الشهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - "مربوحة" الفنانة رحمة أحمد فراج، و"نفادي" الفنان حاتم صلاح، و"العترة" الفنان مصطفى غريب، ثلاثي جديد نالوا نجاحا عقب ظهورهم في سادس أجزاء مسلسل "الكبير أوي"، الذي يعرض عبر قناة CBC.

وبدأت رحلة "الكبير أوي"، في رفع أسهم نجومية نخبة من الفنانين، مع عرض الجزء الأول عام 2010، إذ منح فرصة التألق على مجموعة منهم:

هشام إسماعيل ومحمد سلام

سلط العمل الأضواء، على موهبة الثنائي هشام إسماعيل "فزاع"، ومحمد سلام "هجرس"، وتم ترشيحهما بعد مشاركتهما في مسرحية "قهوة سادة"، ضمن مواهب ورشة مركز الإبداع.

بيومي فؤاد

وكان الجزء الأول، نقطة الانطلاق الأقوى في مسيرة الفنان بيومي فؤاد، بعد تقديمه شخصية "د.ربيع"، وكان قبل مشاركته في "الكبير أوي"، قد شارك في أعمال، منها فيلمي "بدل فاقد"، و"إحكي يا شهرزاد" وغيرها.

حسين أبو حجاج

"أشرف" هي الشخصية التي سلطت الضوء على الفنان حسين أبو حجاج، الذي ظهر قبل مشاركته في أجزاء "الكبير أوي"، في أدوار صغيرة ومشاهد قليلة، من خلال أفلام ومسرحيات عديدة، منها "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، و"حودة كرامة"، و"رسالة إلى الوالي".

محمد ثروت

الفنان محمد ثروت، نجح في لفت الأنظار إليه، عقب تقديمه شخصية "محسن محسن ممتاز" في الجزء الثاني من "الكبير أوي"، وكنا قبل ظهوره في العمل عام 2011، شارك في مسرحية "قهوة سادة" عام 2009.

ليلى عز العرب

"سامنتا فوكس - أم الكبير"هي الشخصية التي جسدتها الفنانة ليلى عز العرب، ولاقت نجاحا، عقب ظهورها في الجزء الأول، وكانت قبل مشاركته في "الكبير أوي"، قدمت أدوار صغيرة في فيلمي"1000 مبروك"، و"معالي الوزير" وغيرها.

رحمة أحمد

ومع عودة "الكبير أوي"، وبداية عرض سادس أجزائه، نالت الفنانة رحمة أحمد فراج، شهرة واسعة عقب تقديمها شخصية "مربوحة" زوجة الكبير الجديدة، وكانت قبل ترشيحها في المسلسل، شاركت مع الفنان أحمد أمين في عروض "أمين وشركاه"، وقدمت مسرحيات "1980 وطالع"، و"ديجا فو"، كما ظهرت في مسلسلات عديدة منها "ليه لأ" و"زي القمر".

مصطفى غريب

"العترة" ابن الكبير، هي الشخصية التي يقدمها الفنان مصطفى غريب، ونجح من خلالها، وذلك عقب مشاركته من قبل مع الفنان أحمد مكي، في أحد الإعلانات، وأيضا تقديمه شخصية "زويعي"، في مسلسل "موسى".

حاتم صلاح

"نفادي" وسيم المزاريطة وصاحب الأقوال المأثورة، هي الشخصية التي جسدها الفنان حاتم صلاح، في "الكبير أوي 6"، ورفعت من أسهم شهرته، وظهر قبلها في مسرحية "1980 وطالع"، و"أمين وشركاه" و"ليالي أوجيني"، كما يقدم أيضا شخصية محامي "سيف" في مسلسل "فاتن امل حربي".

وغيرهم من النجوم الذين كان أحمد مكي ومسلسله "الكبير" سببا في منحهم الفرصة ودخول عالم النجومية.