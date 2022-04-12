حلم محمد هنيدي الذي لم يتحقق.. ما علاقة أحمد عز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حرص النجم محمد هنيدي، على الرد على أسئلة متابعيه المختلفة والتي تلقاها من خلال منشور عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" كتب فيه: "اسألوا أي أسئلة عايزين تسألوها".

ومن بين الأسئلة التي تلقاها هنيدي: "إيه أكثر وقت أو مكان حسيت فيه أنك أطول واحد في المكان وكان إحساسك إيه؟"، وعلّق قائلا: "لما كنت بروح لأحمد ابني الحضانة.. ياه كانت أحلى أيام، بس العيال كانت بتفكرني طالب جديد معاها بس طويل شوية".

وردا على متابع سأله "حلمت بإيه ومحققتوش؟"؛ قال هنيدي: "أقابل أحمد عز وأبصله لتحت مش لفوق".

ويذاع للفنان محمد هنيدي، في شهر رمضان 2022، عمل إذاعي على راديو 9090، يحمل اسم "ابن النادي" مع الفنانة أيتن عامر، تدور أحداثه حول "هريدي" عامل غرف خلع الملابس بنادي الكفاحتية في دوري الدرجة السادسة، وتنتقل إليه رئاسة النادي بتوصية من "حسنين" رئيس النادي وصاحبه قبل وفاته على أمل إنقاذه، وينجح "هريدي" بمساعدة زوجته "نجفة" في تطوير النادي وتكوين فريق قوي، متحديان المؤامرات التي يقودها أحد رجال الأعمال الفاسدين يرغب في إفشال مسيرة "هريدي" لكي يتمكن من شراء النادي بأي طريقة للاستيلاء على مقبرة فرعونية مدفونة أسفل الملعب الرئيسي للنادي.

ويواصل الفنان محمد هنيدي تصوير مشاهده في فيلم "الجواهرجي" من بطولة: منى زكي ولبلبة وأحمد السعدني وريم مصطفى وأحمد حلاوة وعارفة عبدالرسول وتارا عماد، والعمل يخرجه إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر.

يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي فيلم "الإنس والنمس" مع النجوم: منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، سليمان عيد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول وغيرهم، من إخراج وتأليف شريف عرفة.