"خلصنا نص البوفيه".. محمد هنيدي يروي موقفا مع علاء ولي الدين قبل الشهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

حرص النجم محمد هنيدي، على الرد على أسئلة متابعيه المختلفة والتي تلقاها من خلال منشور عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" كتب فيه: "اسألوا أي أسئلة عايزين تسألوها".

ومن بين الأسئلة التي تلقاها هنيدي: "إيه أكبر مبلغ دفعته في عزومة في مطعم؟"؛ فعلق: "كنا أنا وعلاء ولي الدين قبل ما نتشهر.. كنا بنروح المهرجانات ونضرب البدل وندخل البوفيهات بعد الافتتاح ونضرب في البوفيه المفتوح.. ففي مرة لقينا الفنانين كلهم في مطعم كده بعد الحفلة.. دخلنا وقعدنا ومحدش يعرفنا خالص.. وعمال الجرسون يحطلنا أكل ونطلب تاني ويقولنا تحبوا تجربوا كذا ونقول ما هو ببلاش.. نجرب.. وعلاء يقولي الراجل ده كريم أوي.. خلصنا وجايين نقوم وبنخرج من المطعم.. لقينا كل اللي شغالين في المطعم ورانا.. كنا خلصنا تقريبا نص البوفيه.. المبلغ قعدنا نسدد فيه أنا وعلاء ست شهور".

وردا على متابع آخر سأله: "لو شوفت علاء ولي الدين الله يرحمه حالا إيه أول كلمة هتيجي على بالك تقولهاله؟"؛ قال هنيدي: "هنسكت.. مش هنتكلم في حاجة.. في مرحلة في الصحوبية.. خلاص أنت مش محتاج تتكلم.. دماغكم وروحكم بقت واحدة.. عينك لوحدها هتقول كلام عمره ما يتوصف ولا يتقال".

ويذاع للفنان محمد هنيدي، في شهر رمضان 2022، عمل إذاعي على راديو 9090، يحمل اسم "ابن النادي" مع الفنانة أيتن عامر، تدور أحداثه حول "هريدي" عامل غرف خلع الملابس بنادي الكفاحتية في دوري الدرجة السادسة، وتنتقل إليه رئاسة النادي بتوصية من "حسنين" رئيس النادي وصاحبه قبل وفاته على أمل إنقاذه، وينجح "هريدي" بمساعدة زوجته "نجفة" في تطوير النادي وتكوين فريق قوي، متحديان المؤامرات التي يقودها أحد رجال الأعمال الفاسدين يرغب في إفشال مسيرة "هريدي" لكي يتمكن من شراء النادي بأي طريقة للاستيلاء على مقبرة فرعونية مدفونة أسفل الملعب الرئيسي للنادي.

ويواصل الفنان محمد هنيدي تصوير مشاهده في فيلم "الجواهرجي" من بطولة: منى زكي ولبلبة وأحمد السعدني وريم مصطفى وأحمد حلاوة وعارفة عبدالرسول وتارا عماد، والعمل يخرجه إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر.

يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي فيلم "الإنس والنمس" مع النجوم: منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، سليمان عيد، شريف دسوقي، عارفة عبدالرسول وغيرهم، من إخراج وتأليف شريف عرفة.