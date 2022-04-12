توفيق عبد الحميد يعتزل التمثيل نهائياً.. وما علاقة ريهام الحجاج

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أبريل 2022 01:23 مساءً - منذ 23 دقيقة

آخر تحديث: 12 - أبريل - 2022 1:53 مساءً

أكد الفنان الكبير توفيق عبد الحميد أنه لم تحدث أية مشاكل بينه وبين الفنانة ريهام حجاج أو أى أحد من فريق مسلسل يوتيرن الذي يذاع في شهر رمضان الحالي.

وأشار الفنان إلى أن علاقته طيبة بالجميع، وأن قراره بالاعتزال سببه حالته الصحية.

وكان الفنان توفيق عبد الحميد قد أعلن منذ قليل اعتزال الفن نهائياً خلال الأيام القليلة المقبلة وعقب الإنتهاء من تصوير مسلسله «يوتيرن»،

وكتب توفيق عبد الحميد، منشور علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال فيه : «يتبقى يومان على الانتهاء من تصوير مشاهدى في المسلسل، وبعدها سأعتزل الفن نهائيًا » .

وتابع، «قرارى سببه حالتى الصحية ولا علاقة لأى شخص به وأرجو احترام رغبتى فى عدم الكلام».

وكان توفيق عبد الحميد قد أشاد قبل أيام بعدد من أبطال مسلسل “يوتيرن” الذي يشارك في بطولته وكتب: ” أربعة لم يكن لى سابق معرفة بهم قبل يوتيرن لكنهم يستحقون الإشادة والدعم، نانسى صلاح وهلا السعيد ومحمود حجازى وأيمن القيسوني، أنا شخصيا مستمتع بادائهم”.

ومسلسل “يوتيرن” من بطولة ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، محمود حجازي، صفاء الطوخي، عبير صبري، أيمن القيسوني، محمود حافظ وغيرهم نخبة من النجوم.

المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإنتاج جمال العدل ومن إخراج سامح عبد العزيز.