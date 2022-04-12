شبيهة “روبي” المحجبة تتصدر الترند على السوشيال ميديا: نُسخة طبق الأصل عنها! – شاهدوا صورها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 أبريل 2022 12:50 مساءً - تصدر اسم الفنانة روبي ترند محرك البحث جوجل وقائمة الأكثر بحثًا على موقعي «تويتر» و«إنستجرام»، خلال الساعات الماضية، بعد عرض مسلسلها الجديد «رانيا وسكينة» التي تشارك به في الموسم الرمضاني الحالي،

وأيضًا بعد إنتشار مجموعة من الصور لفتاه عشرينة محجبة تُدعى «حسناء» تشبهها وتكاد تكون نُسخة طبق الأصل منها.

من هي «حسناء» شبيهة روبي؟

«يخلق من الشبه أربعين»، حقيقة تعيشها حسناء فاروق، كل صباح في يوم دسم، مليء بالتمارين والنصائح الرياضية، التي تقدمها مجانًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لا تترك فرصة إلا ونقلت خبرتها لغيرها من الروّاد، حول التمارين الرياضية السليمة، والأكلات الصحية وغيرها، عبر صورة شخصية لها خلال تواجدها بإحدى صالات الألعاب الرياضية، مرتدية ملابسها الرياضية.

ترفق إبنة الإسكندرية صاحبة الـ28 عامًا، نصائحها الرياضية عبر صورتها، لينقسم التفاعل معها إلى فريقين، أحدهما يهتم بالنصائح الغذائية السليمة، والآخر ينجذب إلى ملامحها، التي تشبه الفنانة روبي، بداية من نفس رسمة العيون، ولون البشرة الخمري، وتفاصيل الملامح، التي جعلتها شبيهة لها بنسبة كبيرة.

روبي في مسلسل «رانيا وسكينة» رمضان 2022

وتخوض الفنانة المصرية روبي تجربة الدراما الكوميدية في موسم رمضان 2022 الحالي، وذلك من خلال «مسلسل رانيا وسكينة»، الذي تشارك في بطولته بجانب مى عمر، أحمد خالد صالح، أحمد كرارة، وعدد أخر من النجوم

وكانت الفنانة روبي قد كشفت أن أحداث مسلسل “رانيا وسكينة” الذي يعرض في رمضان 2022 الحالي تضعها في مواجهة مع الفنانة مي عمر، قبل أن تضطرهما الدراما إلى التعاون في رحلة مشتركة.

وقالت روبي في مقابلة مع برنامج ET بالعربي : مي عمر شخصية لذيذة ومن برج الميزان مثلي، وفي نفس الوقت أحب الشغل مع البنات وأشعر فيه بالتحدي، وفي أعمالي السابقة مثل “سجن النسا” كان التمثيل يشبه إجراء عملية جراحية.

وتجسد روبي خلال أحداث مسلسل “رانيا وسكينة” دور “سكينة” وهي فتاة شعبية والدها مثلها الأعلى في حياتها، وتتصرف كرجل وبطريقة والدها في الشغل وتعاملها مع الناس، ويمكن وصفها بـ”بنت أبوها”، وهذه الشخصية يمكن مقابلتها كثيرا في المناطق الشعبية.

شخصية “سكينة” شخصية مركّبة بحسب وصف مؤديتها الفنانة روبي، لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتدربت روبي على قيادة سيارات التريلا التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.

ومسلسل “رانيا وسكينة” من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، وبطولة النجوم روبي، مي عمر، أحمد خالد صالح، أحمد كرارة، سليمان عيد، محمد أوتاكا، نبيل نور الدين، محمد رضوان وصبا الرافعي.

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