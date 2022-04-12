شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 10..بليغ يشارك ولاء وطارق معلومات عن قتل والديهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل راجعين يا هوى بطولة النجوم خالد النبوى ونور اللبنانية، أحداثاً هادئة، حيث قال طارق لاصدقائه انه يريد أن يترك الموسيقى ويتجه لكرة القدم ، ليهرب منه زملاءه بسبب عدم تركيزه في اتجاه واحد.

وتقابلت فريدة – هنا شيحة مع بليغ أبو الهنا – خالد النبوى، وسألته عما فعله مع خطيبها احسان – عمرو مهدى، حيث طلبت منه أن يبتعد عنها ، خصوصا بعدما لخبط حياتها، عندما سألته انت عايزنا نكمل ولا لا، فصمت بليغ ، واكد لها أنه خائف عليها من تلك الزيجة .

حيث ذهب عم جابر- أحمد بدير، إلى شريفة هانم – انوشكا، حتى يستاذن منها أن تجلس ولاء – سلمى أبو ضيف عدة أبام عنده، حتى تهدأ الأمور بينها وبينهم، خاصة أن جدها يحبها للغاية ، فتوافق شريف على الفكرة .

كما يعترف بليغ أبو الهنا، لأولاد أشقائه، أن والدهما قتلوا بحادث سير بطريقة متعمدة، وهو ما جعله يشاركهم تلك المعلومات التي حصل عليها.



راجعين يا هوى

المسلسل بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.