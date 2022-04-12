مين هو الممثل اللي حبيتيه وأهلك رفضوه؟.. ريهام سعيد تجيب دون تردد.. اليوم أصبح أشهر نجم كوميدي في مصر!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 أبريل 2022 11:54 صباحاً - عبّرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن استيائها من هرب الفتيات الصغيرات من أهلهن للزواج بمن اختاره قلبهن دون موافقة أهاليهن.

الإعلامية المصرية كشفت خلال حلقه سابقة من برنامجها “صبايا الخير” أنها وهي صغيرة في السن تقدم لها ممثل كوميدي شهير حاليًا، لكنه وقتها كان في بداية حياته، مشيرة إلى أن أهلها رفضوه بشكل قاطع.

ريهام روت تفاصيل ما حدث، بقولها: “في ممثل كوميدي مشهور جدا دلوقتي اتقدم لي ومكانش مشهور ساعتها، مامتي قالت لي هرمي نفسي من الشباك لو اتجوزتيه”.

وعن تفاصيل تعارفهما، قالت: “أنا كنت في سنة أولى جامعة وهو كان بيعمل مسرحية، فروحت أعمل معاه حوا، وأعجب بيا جدًا فاتقدملي ومامتي رفضت.. ودلوقتي هو ممثل كبير جدًا من أهم نجوم الكوميديا في مصر، فبقعد أقولها شوفتي اللي رفضتيه وقولتي عليه فاشل”.

يُذكر أن ريهام سعيد كانت قد تزوجت أربع مرات من قبل، وقد أرجعت فشل زيجاتها الثلاثة الأولى إلى سوء الاختيار، حيث أن زواجها الأول لم يستمر سوى ثلاث سنوات، والثاني ستة شهور، والثالث سبعة شهور، وكانت ريهام سعيد قد نشرت مجموعة صور مؤخرا جمعتها بزوجها الرابع والحالي لأول مرة، وذلك خلال تواجدهما في عدة مناسبات إجتماعية ورسمية مختلفة.

ريهام سعيد عن فترة حبسها: أقوى درس في حياتي

من ناحية أخرى، حلت الإعلامية ريهام سعيد في الموسم الرمضاني الحالي، ضيفه على الإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج “سابع سما“، المُذاع عبر فضائية “النهار”.

وتحدثت “الإعلامية ريهام سعيد”، عن فترة حبسها قائله: “اتحبست احتياطي 45 يوما وحاولت اتأقلم وأحب الناس لأمر من هذه الأزمة على خير وصعبت عليا نفسي وقت تصويري في السجن”.

وأكدت: “فترة الحبس كانت بالنسبة لي أقوى درس أخذته في حياتي غيرني تماما”، لافته: “قبضوا عليا بعد ما ولدت بـ20 يوم ومكنتش عارفه هشوف ابني تاني ولا لأ”.

وأضافت الإعلامية ريهام سعيد،: “اتأخرت أني اروح النيابة لأني مكنتش لاقيه لبن لابني لأنه كان عنده حساسية من اللبن الصناعي”.

وأكدت تبرئتها من جميع القضايا التي نسبت إليها، ولا يوجد أي حكم بحقها، مضيفة أن حبسها لمدة 45 يومًا كان احتياطيًا: «كل مرة كنا بنطلع من أول جلسة وده دليل على إنه مفيش حاجة خالص».

وذكرت أن المتربصين بها «يفبركون» لها صور ومقاطع فيديو، كي يوقعوها في الخطأ، وهذا السبب وراء عدم رغبتها في العودة لتقديم البرامج، متابعة: «عاوزة أعيش في سلام، خلاص أنا تعبت».

وتابعت: «أي وقت هرجع فيه هبقى أنجح من أربع سنين وهحقق مشاهدة أقوى من أي حد موجودة، لكن وجع دماغ وهتلاقي الصحفي والموقع اللي يعمل ضدك والزميلة اللي توقعك.. هتلاقي من كل حتة»، بحسب تعبيرها.

ولفتت إلى أنها حققت رقمًا قياسيًا في عدد الحلقات التي قدمتها، مضيفة أنها سيدة محترفة وتقدم الموضوعات بحرية بحسب حدود القناة التي تعمل فيها.

نورت