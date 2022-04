شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخطوبة من بن أفليك .. جينيفر لوبيز لا تخطط للزواج فى الوقت الحالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما تصدر خبرخطوبة النجمة العالمية جينفر لوبيز بالنجم العالمي بن افليك للمرة الثانية عنوان الصحف العالمية، توقع متابعيهم حول العالم ان زواج الثنائي سيكون قريب، خاصة وأنهما اجتمعا بعد فراق دام حوالي 18 عاما من الخطوبة الأولي، وذهب كلا منهم في طريق وتزوجا وانجبا من آخرين ثم عادا سويا.

لكن يبدو أن "جي لو" لا تفكر في الزواج بالوقت الحالي فحسب موقع الديلي ميل، جينيفر لوبيز وبن أفليك "لا يتحدثان" عن الزواج في الوقت الحالي، حيث قال مصدرًا مقربًا من لوبيز إنها لم تكن في طور الإعداد بعد والتهيئة للزواج من حبيبها القديم.

وأضاف المصدر ان لوبيز واقعة في غرام خاتم الخطوبة ولا يمكنها التوقف عن النظر إليه، لكنه أضاف أن جينيفر وبن "لا يتحدثان عن حفل زفاف" في هذه الفترة.

وأكدت جينيفر لوبيز خطوبتها من بن أفليك، وشاركت الممثلة والمغنية البالغة من العمر 52 عامًا مقطع فيديو لها وهي تذرف الدموع، وتنظر إلى خاتم خطوبتها.

وعرضت جينيفر الخاتم المذهل في مقطع فيديو13 ثانية، مع عدم وجود ما يشير إلى خطيبها بن، 49 عامًا، وفقا لموقع ديلى ميل البريطانية.

جينفر لوبيز وبن أفليك

بدأ الفيديو بشاشة سوداء مع عرض خاتمها أولاً قبل أن تتحرك الكاميرا إلى وجهها، وكانت جنيفر ترتدي زيًا غير رسمي يتكون من بلوزة خضراء واعتمدت مكياج بسيط.

ومن جهة كشفت المواقع الأجنبية مؤخراً أن الممثلة والمغنية العالمية جينيفر لوبيز حرصت على منح أبناءها وقتهم الكافى مؤخراً بعد فترة من الانشغال بصحبة حبيبها بن أفليك، ومشاريعها الفنية، إذ ذكر تقرير لموقع الديلي ميل من خلال عدة صور أن لوبيز حرصت على أن تصطحب أطفالها لتناول الغداء في لوس أنجلوس.

ويأتى ذلك بعدما خطفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، الأنظار مؤخراً خلال الشهر الجاري مع نيلها جائزة جديدة أضافتها لقائمة جوائزها. وذلك بعدما حازت على جائزة آي هارت راديو لأيقونة العام، وخطفت الأنظار عندما صعدت على المسرح لأداء مميز لأغنيتها المنفردة الجديدة "On My Way"، بالإضافة إلى أغنية "Get Right" الكلاسيكية، ومن أبرز العروض الأخرى عزف البيانو لـ جون ليجند وتشارلي بوث، حيث قاما بعزف أجزاء من أغاني بعضهما البعض.