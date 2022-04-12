شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مسئولية جوني والكبيرة فحت عن لعبة السبيط ..حزلئوم: الكل كان ظالمني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحيرة أصابت متابعي المسلسل الكوميدي "الكبيرة اوي 6"، خلال الحلقات الماضية حول من المسؤول عن لعبة السبيط، وتوقع الكثير أن شخصية حزلئوم هي الرجل المقنع الأول الذي يدير اللعبة، إلى أن ظهر في حلقة أمس ان جوني والكبيرة فحت هما اللذين دبرا اللعبة حتي يعرف الكبير اوي قيمة مربوحة.



احمد مكي



حزلقوم

ليعلق أحمد مكي علي الأمر من خلال حساب انستجرام الخاص به بصورة شخصية حزلقوم ومكتوب عليها : "انا الكل كان ظالمني متشكريين اوي .. و السلسله ... والقناااع ... وبتاااع ..مشششششكريييين قوي قوي".

بدأت أحداث الحلقة 10 من مسلسل الكبير أوى 6، بفوز الكبير "أحمد مكى" و نجليه "العترة وجونى" ودكتور ربيع "بيومى فؤاد" فى المرحلة الخامسة من لعبة "فرد ولا جوز" فى لعبة السبيط، وخسارة من مربوحة "رحمة أحمد" وفزاع وهدرس وأشرف.

وتحدث الكبير مع نجليه، فى حزن بسبب تضحية مربوحة بنفسها من أجل أن يعيش العترة قائلاً: "اللى عملته معاك خليتها كبيرة فى نظرى وأصيلة ومعدنها أصيل وكانت بقيت تتسرب جوه قلبى"، وحاول الكبير الهروب من اللعبة ولكن يتفاجأ أنه ما زال فى نفس الغرفة ويأتى صاحب اللعبة المقنع ويقول إن جريمة الهروب القتل ثم يمسك الكبير أحد الحراس ويوجه المسدس نحوه ليكتشف الكبير أن شقيقة جونى وأن الكبيرة "سماء إبراهيم" صاحبة القناع وتقول له: "اتفقت مع جونى على اللعبة لتقريب مربوحة والأولاد من الكبير، وأن محدش مات فى اللعبة وكله عايش، ثم تأتى مربوحة فى سعادة و يحضنها أولاد الكبير.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.