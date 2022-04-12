شكرا لقرائتكم خبر عن بوادر الانفصال..رواية جديدة لـ ويل سميث عن اقتراب انفصاله من جادا منذ سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال النجم العالمي ويل سميث، الحائز على جائزة الاوسكار، موضع اهتمام غير مسبوق من قبل وسائل الاعلام العالمية ومنصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد صفعته الشهيرة لـ كريس روك، على مسرح الأوسكار رداً على مزحة وجهها لزوجته جادا بينكيت سميث.

وفى رواية جديدة نقلتها صحيفة newsweek، فإن سميث وجادا كادا ان ينفصلا منذ عدة سنوات، بعد ان قررت توجيه له بعض الانتقادات اللاذعة ومطالبته بأن يصمت، أمام أصدقائه، وكشف سميث مؤخراً عن كواليس الواقعة التي حدثت أمام 20 ضيفا من أصدقائهم في حفل ما قبل الزواج.

وسرد سميث تفاصيل الواقعة قائلاً عن ما قالته جادا، هذه هي الصفقة: لقد نشأت في منزل حيث شاهدت والدي يضرب أمي في وجهها، ولن أقوم بتأسيس منزل مثل الذي نشأت فيه، مع شخص يتحدث بكلام نابي وعنيف".

وسرعان ما ربطت وسائل الاعلام تلك الواقعة ببوادر الانفصال الذي يقترب من سميث وجادا، بعد أن صرحت الأخيرة منذ أيام بأنها لم تكن ترغب الزواج به وأنها انهارت بالبكاء يوم حفل زفافهما.