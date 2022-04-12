شكرا لقرائتكم خبر عن كوميديا هنيدى ترد على سؤال حول طوله:أنا طويل وعامل حجاب الناس تشوفنى قصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم محمد هنيدى أن يستجيب لأسئلة جمهوره ومحبيه عبر حسابة على فيس بوك"، وتلقى هنيدى العديد من الأسئلة التي أجاب عنها بطريقة كوميدية، منها سؤالاً عن طوله.

وأجاب هنيدى بطريقته الكوميدية عن سؤال طولك كام، قائلاً:" السؤال بيتكرر كتير .. وللآسف هضطر اجاوب عليه والاجابة هتكشف عن واحد من اسرار الكون، لما بدأت تمثيل قبل شهرتي كان في مشكلة كبيرة جدا بتواجهني وهي اني كنت طويل جدا جدا لدرجة ان وشي كان بيخرج من كادر الكاميرا والكاميرا بتوصل لسرتي .. وطبعا مش همثل بسرتي خصوصا اني بدأت اغير منها .. مش معقولة سرتي تبقى أشهر من وشي".



حساب محمد هنيدى



السؤال الموجه لهنيدى

وتابع هنيدى رده على السؤال مازحاً:"سافرت السنغال .. لان فيها ناس طويلة كتير وبيواجهوا نفس مشكلتي وهناك التقيت بساحر سنغالي .. نفس الساحر اللي ساحر لنا في تصفيات كاس العالم .. وعملي حجاب ان الناس تشوفني قصير والكاميرا كمان تشوفني قصير .. وفي حالة اني قطعت الحجاب ده او ضاع مني .. هرجع طويل تاني".

من ناحية أخرى، كشف النجم محمد هنيدي عن قوانين الطعام والشراب في رمضان بشكل طريف من خلال حسابه الخاص علي موقع الفيس بوك، حيث تحدث عن أشهر الأكلات والمشروبات في رمضان وترتيبها بالنسبة له قائلا: "بما إننا في رمضان فلازم نحط شوية قوانين خاصة بالأكل ونتفق أننا كلنا متفقين عليها ومحدش هيخل بالاتفاق اللي اتفقنا عليه".

قوانين هنيدي الطريفة للأكل:

- الزبيب بيبوظ أي أكله بيتحط عليها

- السبانخ أكلة حلوة بس انتوا مابتعرفوش تطبخوها

- العرقسوس مشروب اخترعوه في العصور الوسطى لتعذيب أسرى الحروب.. وما زال بيستخدم من الناس اللي بتحب تعذب نفسها

- الزبيب بيبوظ أي أكله بيتحط عليها.

- محشي ورق العنب بيأتي في المرتبة الأولى كأفضل نوع محشي ومحشي الكرنب في المرتبة العاشرة.. ومن المرتبة التانية للتاسعة لمحشي ورق العنب برده.

- الزبيب بيبوظ أي أكلة بيتحط عليها