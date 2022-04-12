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كورنا يقضي على آمال “شنغهاي بورت” في منافسات دوري أبطال آسيا

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 12 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 دقائق

انسحب نادي شنغهاي بورت الصيني من منافسات دوري أبطال آسيا في كرة القدم، نتيجة القيود الصحية القاسية المفروضة من السلطات على المدينة لمواجهة موجة جديدة من فيروس .

وتعيّن على النادي الذي بلغ نصف نهائي المسابقة في 2017 عندما كان يعرف باسم شنغهاي سيبغ، خوض دور المجموعات بنظام التجمّع في تايلاند بدءاً من السبت.

لكن الاتحاد الآسيوي للعبة قال إن شنغهاي، بطل الصين عام 2018، انسحب متحدثاً عن “قيود سفر.. نتيجة اجراءات الإغلاق الأخيرة التي تم فرضها في شنغهاي”.

والفريق الذي يضمّ البرازيلي أوسكار لاعب وسط تشلسي الإنكليزي سابقاً، لن يتم استبداله في المجموعة العاشرة بحيث ستلغى مبارياته، بحسب الاتحاد القاري.

وستتألف المجموعة فقط من تشيانغراي التايلاندي، كيتشي من هونغ كونغ وفيسيل كوبي الياباني الذي يضمّ الإسباني المخضرم أندريس إنييستا.

وأُغلقت شنغهاي مع سكانها البالغ عددهم 25 مليون نسمة تدريجاً منذ نهاية آذار/مارس الماضي، مع ارتفاع الاصابات بمتحوّر أوميكرون في ظل محاولات الصين القضاء على فيروس كورونا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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