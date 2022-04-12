لن تصدقي الشبه الكبير بين ميريام فارس ووالدتها.. ماذا عن شقيقتها؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 أبريل 2022 09:57 صباحاً - بالرغم من أن أكثر ما يهمنا في الفنان هو ما يقدمه لنا من أعمال فنّية، إلا ان كثر منا لدينا حب التعرف على أمور معينة في حياته الخاصة وخصوصًا التعرف على أفراد عائلته البعيدون عن الأضواء.

من هنا، استوقفتنا صورة نشرتها شقيقة النجمة اللبنانية ميريام فارس الصغرى، جيهان فارس، عبر خاصية الستوري على حسابها بـ «إنستجرام»، مع والدتها ووالدة شقيقتها النجمة اللبنانية، واللافت في الصورة هو الشبه الكبير بين ميريام ووالدتها، إن كان من خلال التكاوين وصولاً الى لون الشعر.

يُشار أن جيهان فارس شقيقة الفنانة اللبنانية ميريام فارس عادت بمؤخرًا بعد غياب دام 6 سنوات عن التواصل عبر السوشيال ميديا، حيث عادت وفتحت حسابها من جديد، وأطلّت بمقطع فيديو ظهرت فيه تصور نفسها على طريقة السيلفي وتستعرض قوامها الرشيق وشعرها الأسود الطويل.

ستوري جيهان فارس عبر إنستغرام

وربما أكثر ما يميز جيهان فارس، هو طول وكثافة شعرها، الذي يلفت انتباه المتابعين عند نشرها لأي صورة جديدة.

الجدير بالذكر أن النجمة ميريام فارس لم تظهر ولا لمرة واحدة مع شقيقتها جيهان، بينما تظهر باستمرار مع شقيقتها رولا التي تتولي إدارة أعمالها.

وتعيش جيهان فارس بين بيروت ودبي، ولم تبرر أسباب غيابها عن السوشيال ميديا منذ 2016، وفي رصيدها حاليًا أكثر من 200 ألف متابع

بعد إثارته للجدل.. حذف مشهد رقص ميريام فارس من إعلان رمضان 2022

من ناحية أخرى، أثارت المطربة مريام فارس جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية بسبب أدائها لرقصة جريئة، ضمن إعلان قدمته لإحدى شركات الإستثمار العقاري المصرية الشهيرة.

وتعرض الإعلان لهجوم واسع من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين إياه بـ الغير ملائم للعرض في رمضان، وقاموا بالتهكم على مريام فارس موجهين لها الشكر قائلين: «شكرا يا مريام على إفطار 100 مليون مصري».

واضطرت الشركة المعلنة لحذف مشهد الرقص من الإعلان، بسبب الهجوم عليه، واستمر عرض الإعلان بدون المشهد المثير للجدل.

ويشارك مع الفنانة اللبنانية ميريام فارس في الإعلان المطرب المصري “أبو”، والفنان المصري الشاب أحمد حاتم، الذي يغني لأول مرة.

يُذكر أن هذا ليس الإعلان الأول الذي أثار جدلًا خلال اليومين الأولين من شهر رمضان 2022، حيث قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف إعلان لإحدى شركات الملابس الداخلية، بسبب استفزازه لمشاعر الجمهور، بحسب قرار المجلس.

يُشار إلى أن ميريام فارس كشفت عن سبب تأخر إصدار ألبومها قائلة: “الألبوم كان جاهزا لكن بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا لم تطرحه، لأن في رأيها الجمهور لم يكن مستعدا للاستماع لأغنيات مفرحة في ظل أجواء الخوف والمرض، لذا قررت طرح أغنيات منفردة كل فترة”.

هذا وقد طرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أغنيتها “هذا الحلو” منذ شهر مارس 2022 الماضي وهي من كلمات وألحان يوسف العماني.

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