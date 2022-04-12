يعرض مسلسله في رمضان.. توفيق عبد الحميد شهير يعلن اعتزاله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مفاجأة صادمة للجميع، أعلن الفنان المصري توفيق عبد الحميد عن قراره اعتزال الفن بشكل نهائي رغم عودته إليه بعد غياب امتد لسنوات طويلة.

وكشف عبد الحميد من خلال حسابه الشخصي على “فيسبوك” عن قراره، مؤكدا أنه خلال أيام قليلة سينتهي تصوير مسلسل “يو تيرن” الذي يشارك في بطولته إلى جوار ريهام حجاج.

وبعدها يعتزل التمثيل بشكل نهائي، وهو ما مثل صدمة للجميع، خاصة أن توفيق عبد الحميد عائد للدراما بعد غياب سنوات طويلة، وكان البعض يشتكي من غيابه، ويطالب بعدم تجاهل قيمته الفنية.

وظل عبد الحميد غائبا لما يزيد عن 10 سنوات دون المشاركة في أية أعمال، وكانت الشائعات تطاله بين الحين والآخر، وبعضها يتحدث عن كونه لجأ لمهنة أخرى غير الفن لتأمين قوت يومه.

إلا أنه كان يخرج دائما لينفي هذه الأخبار، وحينما انتهى غيابه وعاد من جديد إلى الدراما عبر المسلسل الذي يعرض في شهر رمضان، كانت المفاجأة هي قراره بالاعتزال.

وأرجع توفيق عبد الحميد قراره إلى أسباب صحية لم يكشف عنها، ولكنه طالب الجميع باحترام قراره، الذي أكد أنه لا علاقة لأي شخص به.

وطالب الجميع باحترام رغبته في عدم الحديث، خاصة أنه يرفض الرد على الاتصالات الهاتفية للحديث عن قراره أو تبريره، واكتفى بما نشره عبر حسابه على “فيسبوك”.

بهذا القرار تنتهي مسيرة توفيق عبد الحميد التي قدم فيها ما يزيد عن 80 عملا فنيا، منذ انطلاقته التي جاءت في بداية ثمانينات القرن الماضي عبر المسرح.

حيث تخرج في كلية الحقوق وبعدها التحق بمعهد الفنون المسرحية، لتنطلق المسيرة التي برز فيها من خلال الدراما وقدم العديد من الأعمال الناجحة، أبرزها “بوابة الحلواني” و”حديث الصباح والمساء” و”أميرة في عابدين”.