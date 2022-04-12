سامر اسماعيل يكتسح الترند.. موت “ريان” يحدث صدمة بين متابعي “كسر عضم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل “كسر عضم” للكاتب علي معين صالح والمخرجة رشا شربتجي مقتل شخصية “ريان” الذي يؤدي دوره النجم السوري سامر اسماعيل.

وشكّل موت “ريان” صدمة لدى متابعي المسلسل حيث كان من المتوقع أن يكون مستمراً لنهاية العمل لمواجهة فساد والده.

ومع نهاية الحلقة سارع عدد كبير من متابعي المسلسل الى نشر صور “ريان” على السوشال ميديا مستغربين موت الشخصية ومشيدين بالأداء القوي والمميز للنجم سامر اسماعيل في تقديم الشخصية.

بدوره سامر لم يتأخر بالرد عبر حساباته على السوشال ميديا حيث عبر عن شكره الكبير لردود الأفعال ولطاقم وفريق العمل مؤكداً أنها كانت عودة للدراما السورية التي لها الحصة الأكبر وقال سامر في تعليق نشره عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”: ” اخر حلقة لشخصية ريان بمسلسل كسر عضم.. شكرا كتير كتير لكل الرسائل والتعليقات الحلوة اللي عم توصلني الحقيقة شي بيكبر القلب خصوصي بعد فترة الانقطاع عن الدراما السورية اللي دائما العمل فيها اله الحصة الأكبر من قلبي.. الشكر الأكبر لفريق العمل من فنانين وفنيين اتشرفت بالعمل معهن على راسهن المخرجة المبدعة رشا هشام شربتجي و طبعا الشركة المنتجة كلاكيت وطبعا للكاتب المبدع اللي هوي حجر الأساس بنجاح اي عمل علي معين الصالح طبعا المفاجآت بالمسلسل هلق بلشت والأحداث رح تكون قوية جدا بالحلقات القادمة..”.

من جهة أخرى وعلى صعيد السينما أنهى سامر قبل مدة تصوير فيلم “تشيللو” في المملكة العربية السعودية والمقتبس من رواية “تشيللو” لمعالي المستشار تركي آل الشيخ ويشارك في الفيلم عدد كبير من النجوم منهم سعاد عبد الله، غسان مسعود، إلهام علي وآخرين وتم تصوير الفيلم بأفضل واجود المعايير العالمية.