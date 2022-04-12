كلوي كارداشيان خضعت لعملية تجميل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال​ الجلسة التي أقيمت لعائلة كارداشيان لإطلاق مسلسلهم الجديد عبر تطبيق إلكتروني، كشفت نجمة تليفزيون الواقع ​كلوي كارداشيان العديد من الأمور حول حياتها الخاصة، كان من ضمنها خضوعها لعملية تجميل أنفها.

وأوضحت النجمة أنها كانت تريد القيام بهذه الخطوة منذ زمن لكنها كانت خائفة من ذلك، خاصة أن الأنف يقع في منتصف الوجه، وهو أمر يحمل بعض المخاطرة.

وقالت كلوي: “في النهاية تشجّعت وفعلتها، وأحببت النتيجة”، وأضافت :”أسفي الوحيد هو أنني لم أفعل ذلك من قبل”.

وفي الوقت الذي أعربت فيه “كلوي” عن سعادتها بعملية تجميل الأنف، كانت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني، بيلا حديد، تحدثت عن عملية تجميل الأنف التي خضعت لها عندما كانت في عمر الـ14، حيث أعربت عن ندمها قائلة: أتمنى لو بقيت على الشكل الأساسي لأنفي الذي ورثته من أجدادي.

أما عن التعليقات التي دائماً ما تواجهها من الجمهور بأن شكلها اختلف عما كانت عليه في عمر الـ14، فقالت :” يعتقد الناس أنني شعرت بالملل وقمت بعمليات التجميل، بسبب صوري وأنا صغيرة، والتي تختلف عن هذا الوقت، ولكن أنا متأكدة أنه لا أحد يبقى شكله كما كان في عمر 14″.

يشار إلى أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان كانت قد كشفت في مقابلة لها مع مجلة فارايتي أنها ستكشف في برنامجها الجديد “The Kardashians”، ولأول مرة تفاصيل علاقتها العاطفية مع الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون.

كما أوضحت النجمة البالغة من العمر 41 عاماً في المقابلة التي أجرتها برفقة والدتها كريس جينر وشقيقيها كلوي كارداشيان وكورتني كارداشيان؛ بهدف الترويج للبرنامج الواقعي الجديد “الكارداشيان”، أنها ستروي التفاصيل التي يريد الجميع معرفتها حول علاقتها ببيت ديفيدسون الذي لم يتم الاتفاق معه للظهور في العرض حتى الآن.

ولفتت إلى أنها متحمسة للكشف في البرنامج عن تفاصيل لقائهما ومن تواصل مع مَن في بداية الأمر، وكيف حدث ذلك، وكل التفاصيل التي يريد الجميع معرفتها.

كما أعلنت كيم كارداشيان أن كانيي ويست سيكون في الحلقة الأولى من البرنامج، إذ ستكون عبارة عن عمل يشبه الوثائقي، وأن جزءاً من علاقتها العاطفية مع بيت ديفيدسون، لم يتم تصويره بعد.